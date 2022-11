Hohe Spritpreise treffen das Münsterland besonders

Rund 860 Euro – so viel wird, wenn man die ADAC-Werte zugrunde legt, ein Dieselfahrer mit 20 000 Kilometern Fahrleistung in diesem Jahr mehr bezahlen müssen als im Schnitt der zehn Vorjahre. Wohlgemerkt: Grundlage dieses Rechenbeispiels ist kein spritschluckender Bolide, sondern ein normales 6-Liter-Auto. 20 000 Kilometer? Viele Münsterländer „erpendeln“ sich Jahr für Jahr weit höhere Zahlen. Und: Ausgerechnet der einst preiswerte Pendler-Diesel entpuppt sich jetzt als besonders teuer.

49-Euro-Ticket löst das Problem nicht

Die Zahlen zeigen, dass die Spritpreise wie die Heizkosten das Potenzial haben, sich zum sozialen Problem auszuwachsen – zumindest auf dem Land, wo es noch viel zu wenig Alternativen zum Auto gibt. So gut die Idee des 49-Euro-Tickets ist: Was nützt das preiswerte Ticket, wo kein Zug fährt, kein Bus hält? Andererseits werden sich die Bewohner von Ballungszentren, die schon jetzt unter hohen Mieten stöhnen, nicht wünschen, dass noch mehr Menschen in die Stadt drängen.

Homeoffice für viele Beschäftigte keine Alternative

Den meisten Fernpendlern bleibt wenig außer zu tanken, wo und wenn es günstig ist, und wenn möglich öfter im Homeoffice zu bleiben. Doch für Pflegekräfte, Handwerker oder Verkäufer ist auch das keine Alternative. Vielen bleibt nur, das Auto sparsam zu nutzen – und zähneknirschend zu zahlen.