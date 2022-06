Abschiebung nach Ruanda: Reiner Aktionismus

Am Dienstag protestierten in London zahlreiche Menschen gegen die Abschiebeflüge nach Ruanda und bekundeten unter anderem „Flüchtlinge sind willkommen“

Was muss eigentlich noch passieren, damit die britische Öffentlichkeit diese unmoralische und populistische Regierung, die sich keinen Deut um internationales Recht oder um Verträge kümmert, so unter Druck setzt, dass Johnson und Co. endlich aufgeben müssen? Die konservative Partei hat längst ihren Anstand verloren und sich an die Macht verkauft. Trotz der nachgewiesenen Ansicht, dass 80 Prozent ihren Premier für einen Lügner halten, klammern sich die Torys an ihren Premier. Da hat jeder Hinterbänkler Angst, seinen Parlamentsjob zu verlieren, wenn ein neuer Wind durch die Flure in Westminster weht.