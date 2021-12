Das zweite Corona-Weihnachten: Solidarität zählt

Endlich Weihnachten. Zeit für ­Ruhe, Zeit für Stille? Wie betäubt ist die Menschheit zwischen Wellenkämmen und -tälern durch das zweite Corona-Jahr getaumelt, betrübt über immer weitere Opfer – und doch immer wieder auch auf Licht und Besserung hoffend.

Das Virus mit den garstigen Tentakeln bedroht nicht nur die Gesundheit der Menschen. Es hat sich zugleich als Spaltpilz in viele Herzen gepflanzt. Es fördert Unmut, Ungeduld und ätzende Kritik, es trennt Impfbefürworter von -gegnern, stachelt Menschen zu Hass und Gewalt an. Geht das nun, zu Weihnachten, in zutiefst verun­sicherten Familien so weiter? Oder ist es nicht spätestens jetzt, wenn das Jahr zur Neige geht und ein neues bevorsteht, Zeit für selbstkritisches Innehalten?

Weihnachten steht für eine umfassende Versöhnungs- und Friedensbotschaft. Sich dieser Botschaft gegenseitig neu zu versichern, wäre ein guter Vorsatz an den vielen Fronten der Welt: im Nahen Osten, zwischen den Machtblöcken und Wirtschaftssystemen, in den Verkrustungen der Gesellschaften und den Konflikten der Familien. Wir brauchen menschliche Wertschätzung und globale Solidarität. Dann kommt Licht in unsere Welt.