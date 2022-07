Sport-Idol Uwe Seeler gestorben: Einer wie keiner

<strong>US-Schauspielerin Liz Sheridan </strong>(* 10. April 1929 † 15. April 2022)<br>Die US-amerikanische <a target="_blank" href="https://www.wn.de/welt/schlaglichter/us-schauspielerin-liz-sheridan-gestorben-2558749">Schauspielerin Liz Sheridan, die durch TV-Rollen in den Sitcoms «Seinfeld» und «Alf» bekannt wurde, ist tot</a>. Nach Angaben ihrer Managerin Amanda Hendon starb sie am Freitag in ihrem Haus in New York, fünf Tage nach ihrem 93. Geburtstag.

Foto: Fitzroy Barrett/ZUMA Wire/dpa