Strahlend nachhaltig

Die Taxonomie der Europäischen Union ist ein Werkzeug für Finanzinvestoren, die wissen sollen, ob eine Technik, in die sie ihr Geld stecken, auch in 10 oder 20 Jahren noch was wert ist. Nach dem Willen der EU-Kommission bekommen Atomkraft und Erdgas nun ein Nachhaltigkeits-Label. Ein Kommentar.

Von Ulrich Schaper