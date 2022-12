Streit um Höhe des Ölpreisdeckels: Leere Drohung

Die Experten stochern im Nebel: Ist der Preisdeckel für russisches Erdöl zu hoch angesetzt? Was bedeutet der Eingriff für Russlands Einnahmen? Oder zahlen etwa die Verbraucher rund um den Globus die Zeche?

in Russland gefördertes Erdöl soll nur noch zu einem Maximalpreis von 60 Dollar exportiert werden.

Es spricht vieles dafür, dass die 60-Dollar-Preisgrenze nicht nur das russische Öl verbilligt, sondern den Preis auf dem Weltmarkt drückt. Importe russischen Öls in die EU soll es zwar ab heute ohnehin kaum noch geben. Doch wenn in Ländern außerhalb Europas billigeres Öl aus Putins Reich ankommt, dann gerät der Marktpreis insgesamt ins Rutschen – damit gäbe es wohl auch Preisabschläge an deutschen Tankstellen und beim Heizöl. Ein strengerer Preisdeckel von 50, 40 oder gar 30 Dollar könnte sogar noch erfreulicher wirken.

Doch Vorsicht: Putin droht damit, den Ölexport zu Niedrigpreisen zu stoppen. Dann würde dieser Rohstoff global knapper. Die Preise würden somit steigen – und die Verbraucher kräftiger zur Kasse gebeten. Der Machthaber im Kreml malt zwar ein solches Szenario an die Wand, doch dass er es realisiert, ist unwahrscheinlich – denn Putin braucht die Öleinnahmen zur Finanzierung seiner Kriegsmaschinerie.