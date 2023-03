Der „Synodale Weg“ und die Folgen

Wohl­organisiert, aber müde: So beschrieben Analysten schon vor Jahren den Zustand der Katholischen Kirche in Deutschland. Der wachsende Exodus der Getauften, durch Säkularisierung der Gesellschaft angeschoben und von Skandalen auf neue Spitzen getrieben, steht in einem seltsamen Kontrast zur Aktivität von Verbänden, Gremien und ihren Reformdebatten. Trotz Auszehrung an der Basis ist die Katholische Kirche in Deutschland allerdings dank vieler kluger Köpfe, materieller Ressourcen und Hilfswerke immer noch ein wichtiger internationaler Partner.

