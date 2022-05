Trump will mehr Waffen an Schulen: Ohrfeige für Angehörige

"Nicht die Waffen sind schuld an den Toten, es sind labile Menschen!" Diese krude Philosophie lässt die US-Waffenlobby NRA aktuell in Texas durch das prominente Sprachrohr Donald Trump verkünden. Ausgerechnet in der Woche, in der 19 Schüler und zwei Lehrer in Texas erschossen wurden.

Es ist eine Ohrfeige für trauernde Opfer-Angehörige der jüngsten brutalen Schießereien an US-Schulen. Ausgerechnet in der Woche, in der 21 Schüler und Lehrer in Uvalde/Texas erschossen wurden, mutmaßlich von einem schwer bewaffneten 18-Jährigen, tagt in dem Bundesstaat die einflussreiche US-Waffenlobby NRA, so als ob nichts gewesen wäre. Als ob nicht ihr jahrzehntelanger Lobbyismus den liberalen Waffenkult als politisches Ziel zementiert hat – gerade in Texas.