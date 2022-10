Premierministerin Truss war eine Fehlbesetzung

Sie war von Anfang an eine Fehlbesetzung: Liz Truss zeichnete sich weder durch besonderen politischen Instinkt noch durch eine hervorstechende Intelligenz oder die Fähigkeit, ihre zerstrittene Partei zu einen, aus. Das Fazit ihrer kurzen Amtszeit vom 6. September bis zum 20. Oktober lässt sich kurz fassen: eine Ka-truss-trophe.

Johnson-Anhängerin zu sein, reicht nicht

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass sie mit ihrem mangelnden Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge ihr Land in große Turbulenzen gestürzt hat. Nur eine loyale Johnson-Anhängerin zu sein, reicht eben nicht für das höchste Regierungsamt. Man darf hoffen, dass die Torys-Abgeordneten jetzt so klug sind, zwei oder drei Kandidaten ins Rennen zu schicken, die gute Voraussetzungen für das Amt mitbringen. Die Schwelle von 100 MP-Stimmen sollte verhindern können, dass der Populist Johnson ein Comeback feiert.

Wer immer das Amt übernimmt, steht vor fünf großen Herausforderungen: Es gilt, das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, die Einheit der Partei wieder herzustellen, die Verwerfungen in der Ökonomie und an den Finanzmärkten zu glätten, die Probleme der Post-Brexitphase endlich in den Griff zu bekommen und – last but not least – die Politik für die Menschen über das Parteiinteresse zu stellen.

