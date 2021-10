Ungenutzte Zwangspause – Staaten hinken Klimazielen hinterher

Glasgow/Münster

2019 in Madrid traf sich die Weltgesellschaft letztmals, um über die Umsetzung des Pariser-Klimaabkommens zu verhandeln. Nun, in Glasgow, setzt die internationale Staatengemeinschaft diesen Prozess fort – in der Zwischenzeit ist bedauerlich wenig passiert. Ein Kommentar.

Von Ulrich Schaper