Es ist erschütternd, Videos mit demonstrierenden Frauen in Afghanistan zu sehen. Unerschrocken versuchen sie, sich gegen die drohende Abschaffung der Frauenrechte aufzubäumen. Sie wollen nicht wieder unsichtbar werden. Die Taliban-Wächter lassen sie eine Weile agieren – wohl wissend, dass die Handy-Videos auch in den USA landen, denen sie ein moderates Vorgehen versprochen haben. Dann zücken sie ihre Gewehre, knallen ein paar Mal in die Luft – und die Demonstranten rasen in Todesangst davon. Viele berichten von Peitschenhieben und Gewalt. Frauen sind die verletzlichsten Glieder in dieser Phase des Rückschritts – wer schützt noch ihre Rechte?

