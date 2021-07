Was für Impfgeschenke spricht – und was dagegen

Angesichts teils nachlassenden Andrangs bei den Corona-Impfungen in Deutschland wird über Anreize und einfachere Angebote für Unentschlossene nachgedacht. Eine gute zusätzliche Option oder zu kurzfristig gedacht? Ein Pro und Contra.

Ein Helfer misst die Temperatur eines Mannes, der sich in Bad Essen (Kreis Osnabrück) auf dem Wochenmarkt impfen lassen möchte. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann setzt auf ähnliche Impfaktionen.

In Deutschland verlangsamt sich das Impftempo, während sich die ansteckendere Delta-Variante immer mehr verbreitet. Es wird also höchste Zeit, ohne Scheuklappen über Impfanreize zu diskutieren. Erst einmal ist es wichtig, noch flexi­bler zu agieren und mehr mobile Impfangebote zu schaffen – in Sportvereinen, Moscheen, Fußgängerzonen und sozialen Brennpunkten. Aber wenn das nicht ausreicht?