Wütende Worte, blutige Taten

Bluttat an der Tankstelle in Idar-Oberstein

Eine entsetzliche Bluttat: Ein Mann schießt einem Tankstellenmitarbeiter in den Kopf, weil der ihn an die Maskenpflicht erinnert. Nach der Radikalisierung der Querdenker-Bewegung und Corona-Maßnahmen-Gegner in den vergangenen Monaten war zu befürchten, das wütende Worten zu blutigen Taten führen könnten. Ein Kommentar.

Von Martin Ellerich