Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik: Besser spät als nie

Deutschland investiert 100 Milliarden Euro, damit die Bundeswehr wieder in die Lage versetzt wird, das zu tun, wofür sie geschaffen wurde. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine machte möglich, was viel zu lange unmöglich war. Ein Kommentar

Bundeskanzler Olaf Scholz während der Sondersitzung des Bundestags zum Krieg in der Ukraine.

Zeitenwende ist ein großes Wort. Am Wochenende wurde es Wirklichkeit: Deutschland legt in der Außen- und Sicherheitspolitik eine Kehrtwende hin. Am Samstag die Entscheidung, der Ukraine Waffen zu liefern und gravierenden Finanzsanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine doch zuzustimmen. Gestern nun die Einsicht, dass die Bundeswehr kaputtgespart worden ist – und nun mit 100 Milliarden Euro schnell zur Einsatzfähigkeit aufgepäppelt werden soll.

Im Angesicht der russischen Invasion konnte einen zuletzt schon das Gefühl beschleichen, die Ampel habe im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass Deutschland bei allen Maßnahmen gegen die Putin-Regierung immer als letztes Land das Notwendige tut. Das Zögern und Zaudern war bis zum Fremdschämen peinlich. Nein zu Waffenlieferungen, nein zum Ausschluss russischer Banken aus dem Swift-System. Dafür aber die Spende von 5000 Helmen, die tatsächlich am Freitag mit Lastwagen Richtung Ukraine geschickt wurden.

Echte Solidarität bedeutet im Kriegsfall Handeln

Die Folge gab den Anstoß für die Wende: Mit seiner Haltung stand Deutschland am Ende allein da, isoliert – und völlig zu Recht am Pranger der Partner. Weil echte Solidarität im Kriegsfall eben Handeln bedeutet und sich nicht in warmen Worten und gelb-blau angestrahlten Staatskanzleien und Parlamenten erschöpft.

Jetzt also der Dreisprung: Ja zu Waffenlieferungen, ja zum Rauswurf Russlands aus dem Swift-System, und – endlich – die Einsicht, dass die viel besungene Friedensdividende eher dummes Zeug ist, Deutschland in seine Sicherheit investieren muss und eine Lehre aus der dunklen deutschen Geschichte eben auch sein kann, für Frieden und Freiheit viel aktiver werden zu müssen.