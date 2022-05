Sommer, Sonne und Staatsmann Friedrich Merz

Mit großer Politik den Landtagswahlkampf in NRW unterstützen? CDU-Chef Friedrich Merz hat in Ibbenbüren gezeigt, dass das funktioniert. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann war dafür auch mit einer Rolle im Vorprogramm zufrieden.

Keine zwei Minuten braucht Friedrich Merz an diesem Freitag in Ibbenbüren, da ist er schon beim Thema Kiew angelangt. Vor zwei Tagen ist er noch in der ukrainischen Hauptstadt gewesen und hat – so kann man wohl sagen – mit dem Besuch für die ein oder andere Schlagzeilen gesorgt. Er sei, sagt er nun bei strahlendem Sonnenschein am malerischen Aasee, vor dem Hintergrund der schlimmen Eindrücke aus dem kriegsgebeutelten Land noch etwas dankbarer für Frieden und Freiheit. „Es ist schön, dass wir alle in Deutschland leben dürfen.“