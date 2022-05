Sechs Kandidaten im Rennen

Es treten sechs Kandidaten an: Dietmar Panske (CDU) aus Ascheberg, André Stinka (SPD) aus Dülmen, Dennis Sonne (Grüne) aus Lüdinghausen, Sabine Schäfer (FDP) aus Lüdinghausen, Klaus Stegemann (Linke) aus Dülmen und Ralf Hageneier (AfD) aus Havixbeck.

Mit Panske und Stinka wollen es zwei Kandidaten, die aktuell im Landrat vertreten sind, noch einmal wissen.

- Erststimme: Wähler, die in einem der Orte im Wahlkreis wohnen, wählen mit der Erststimme einen der sechs Kandidaten. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht direkt in den Landtag ein.

- Zweitstimme: Außerdem besteht für die Kandidaten die Möglichkeit, über die Liste in den Landtag einzuziehen. Vorausgesetzt, die Partei schafft die Fünf-Prozent-Hürde. Je weiter ein Kandidat vorne auf der Liste steht, je mehr Prozente seine Partei über die Zweitstimmen einfährt, desto größer seine Chance. Bislang gewann den Wahlkreis 79 immer ein Kandidat der CDU. Zuletzt, 2017, Dietmar Panske, der nun hofft, erneut die meisten Stimmen auf sich zu vereinen. Dabei geht er aufs Ganze: Über die Liste ist er nicht abgesichert – sollte er also nicht über die Erststimmen den Einzug in den Landtag schaffen, wäre er in Düsseldorf nicht mehr vertreten. Für André Stinka von der SPD ist es hingegen schon jetzt so gut wie sicher, dass er erneut in den Landtag kommt. Der Dülmener steht auf dem dritten Platz der Liste. Wenn er also nicht direkt über die Erststimmen gewählt wird – macht nichts: Der Top-Platz sichert ihm das Ticket nach Düsseldorf. Stinka ist ein alter Hase – schon seit 2005 engagiert er sich im Landtag. Chancen, über die Liste einzuziehen, hat von den Kandidaten im Wahlkreis 79 außerdem Dennis Sonne von den Grünen. Er steht auf Platz 35 – die Grünen müssten ein sehr gutes Ergebnis von um die 18 Prozent einfahren, damit es klappt.

Wahlkreis 79

Zum Wahlkreis 79 - Coesfeld II gehören Ascheberg, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen und Senden. Der Kreis Coesfeld ist in drei Wahlkreise unterteilt; die anderen beiden Wahlkreise sind Coesfeld I-Borken III mit Teilen des Kreises Borken sowie Münster III-Coesfeld III mit Teilen von Münster.

CDU

Dietmar Panske

55 Jahre, wohnt in Ascheberg; Beruf: Landtagsabgeordneter CDU

Dietmar Panske Foto: privat

Listenplatz: keiner

Politische Aktivitäten: Seit 2017 im Landtag; dort insbesondere im Innenausschuss engagiert mit Schwerpunkt Sicherheit; Sprecher im Untersuchungsausschuss zu dem Missbrauchskomplex in Lügde. Dieser Ausschuss hat zahlreiche Erkenntnisse über Defizite im Bereich des Kinderschutzes erlangt.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Sicherheit schaffen: Ich möchte unseren Kampf gegen Clankriminalität und andere Kriminelle intensivieren; Wohlstand sichern; Klimaschutz verstärken.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Ich möchte mit meinen politischen Möglichkeiten für die Menschen in meinem Wahlkreis einen Rahmen schaffen, in dem sie sich sicher fühlen und zufrieden sein können – jetzt und in Zukunft.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? Ich stehe für eine „Politik mit klarer Kante“, die sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger hier in meinem Wahlkreis orientiert. Die Bürgerinnen und Bürger haben mich als engagierten und absolut verlässlichen Politiker kennengelernt, der viel für die Menschen im Wahlkreis und im Kreis Coesfeld erreicht hat und noch mehr erreichen möchte.

SPD

André Stinka

56 Jahre, wohnt in Dülmen, Beruf: Landtagsabgeordneter

André Stinka Foto: Mirko Raatz

Listenplatz: 3

Politische Aktivitäten: seit 2005, mit kleinen Unterbrechungen, Landtagsabgeordneter; seit 2020 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion; 2012 bis 2017 Generalsekretär der NRW-SPD; 2000 bis 2021 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Coesfeld.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? 100 000 neue Wohnungen pro Jahr bauen, erneuerbare Energien massiv ausbauen, den öffentlichen Personennahverkehr bezahlbar machen und gerade auf dem Land ausbauen.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Ich möchte bedarfsgerechten bezahlbaren Wohnraum im Wahlkreis schaffen, da dieser in den letzten Jahren auch bei uns im Kreis Coesfeld Mangelware geworden ist, wodurch sich Wohnraum extrem verteuert hat.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? In den nächsten Jahren müssen die entscheidenden Weichen für die Herausforderungen und Probleme in unserem Land gelegt werden: Wir müssen unser Land zukunftsfähig aufstellen – dafür trete ich gemeinsam mit Thomas Kutschaty und der SPD an. Durch meine jahrelange Arbeit bin ich dabei sowohl im Landtag als auch im Wahlkreis sehr gut vernetzt und eine starke Stimme für den Kreis Coesfeld in Düsseldorf.

Grüne

Dennis Sonne

38 Jahre, wohnt in Lüdinghausen; Beruf: Finanzwirt.

Dennis Sonne Foto: privat

Listenplatz: 36

Politische Aktivitäten: Ratsmitglied für die Grünen in Lüdinghausen, Vorsitzender Ausschuss Bildung und Kultur. Seit einem Unfall im Rollstuhl. Als Rapper auch unter dem Namen Sittin’ Bull unterwegs. Setzt sich, u.a. mit der „Aktion Mensch“, für Inklusion und Barrierefreiheit ein

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Inklusion, Digitalisierung Ausbau ÖPNV.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten: Definitiv der Anschluss des ländlichen Raumes an die Städte, wozu die Verkehrswende, also der Ausbau von ÖPNV und von Fahrradstraßen sowie die Digitalisierung gehören.

Warum sollte der Wähler Sie wählen: Weil ich engagiert und motiviert etwas verändern und verbessern will, von dem die Menschen im Wahlkreis und in ganz NRW profitieren werden. Weil es mehr Offenheit und Vielfalt in der Landespolitik braucht, welche ich mitbringe.

FDP

Sabine Schäfer

47 Jahre, wohnt in Lüdinghausen; Beruf: Schulleiterin (Grundschule)

Sabine Schäfer Foto: privat

Listenplatz: 50

Bisherige politische Aktivitäten: Kreistagsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzende, Mitglied Schulausschuss, Mitglied Zweckverband Mobilität Münsterland, Mitglied Liberale Frauen

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Bildung – den Beruf von Erziehern und Grundschullehrern attraktiver machen, damit unsere Kleinen von genügend ausgebildeten Fachkräften unterrichtet werden können. Digitalisierung; Mix der verschiedenen Verkehrsmittel besonders im ländlichen Raum.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Am Wichtigsten ist mir, dass im Kreis Coesfeld alle Schulen gleich gut ausgestattet sind.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? Ich stehe seit 22 Jahren im Beruf und weiß daher, wovon ich rede. Als arbeitende Mutter kenne ich die Schwierigkeiten, Beruf und Familie zu vereinen. Die Freien Demokraten sind die einzigen, die für Freiheit und Fortschritt stehen.

Die Linke

Klaus Stegemann

Klaus Stegemann, 62 Jahre, wohnt in Dülmen; Beruf: Arbeiter

Klaus Stegemann Foto: privat

Listenplatz: Keiner

Politische Aktivitäten: Attac COE, Die Linke seit 2006, Stadtrat seit 2013, Friedensfreunde Dülmen (Gründungsmitglied)

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten: Massive Förderung und schneller Ausbau der erneuerbaren Energie in kommunaler oder genossenschaftlicher Regie.

Warum sollte der Wähler Sie wählen?

Ich möchte, dass die breite Mehrheit entlastet wird, dem Klimawandel entschlossen begegnet wird und die soziale Fragmentierung revidiert wird.

AfD

Ralf Hageneier

Ralf Hageneier, 61, wohnt in Havixbeck; Beruf: Busfahrer

Listenplatz: Keiner

Ralf Hageneier Foto: privat

Politisch ist Ralf Hageneier im Kreis Coesfeld bislang nicht in Erscheinung getreten. Die Fragen unserer Zeitung hat er trotz Aufforderung nicht beantwortet.

