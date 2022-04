Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2022 in NRW

Im Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Doch viele Bürger stellen sich nun vermutlich die Frage: Wen soll ich wählen? Genau bei dieser Frage soll der Wahl-O-Mat helfen.

Auch zur Landtagswahl in NRW 2022 wird ein Wahl-O-Mat veröffentlicht werden.

Zur Landtagswahl NRW 2022 wird erneut ein Wahl-O-Mat angeboten.

wird erneut ein angeboten. Dieser soll den Nutzerinnen und Nutzern zeigen, welche Parteien ihnen am nächsten stehen.

ihnen am nächsten stehen. Dabei entscheiden sie selbst, welche Themen ihnen besonders wichtig sind.

ihnen besonders wichtig sind. Außerdem können die Standpunkte der Parteien miteinander verglichen werden.

Was genau ist der Wahl-O-Mat eigentlich? Wer betreibt ihn?

Beim Wahl-O-Mat handelt es sich um eine Wahlentscheidungshilfe, die über das Internet genutzt werden kann. Diese wird sowohl für Bundestags- als auch für Landtags- und Europawahlen angeboten. Bereitgestellt wird der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Es gibt den Wahl-O-Mat bereits seit vielen Jahren: Bei der Bundestagswahl 2002 kam er erstmals zum Einsatz und hat sich seitdem fest etabliert, wie auch die Nutzungszahlen zeigen: Bei der Landtagswahl in NRW im Jahr 2017 beispielsweise wurde die Anwendung laut bpb über 2,6 Millionen Mal genutzt, der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 wurde 21,3 Millionen Mal verwendet.

Wann ist der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl NRW 2022 online?

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in NRW 2022 ist ab dem 21. April ab 11 Uhr online verfügbar.

Internetseite oder App: Wo finde ich den Wahl-O-Mat?

Nach Erscheinen ist der Wahl-O-Mat auf der Homepage der bpb zu finden. Dort können auch weitere Ausgaben des Wahl-O-Mat zu zurückliegenden Wahlen abgerufen und genutzt werden. Zudem gibt es dort weitere Informationen rund um die Anwendung. Es gibt den Wahl-O-Mat jedoch auch als App für Smartphone und Tablet (Android und iOS).

Für das Smartphone gibt es eine App zum Wahl-O-Mat. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wie benutzt man den Wahl-O-Mat?

Als Wahlentscheidungshilfe soll der Wahl-O-Mat den Nutzerinnen und Nutzern aufzeigen, mit welchen Parteien sie bei Grundsätzen und Forderungen die meisten Überschneidungen haben, sprich: Welche Partei vertritt ihre Interessen und Überzeugungen am besten?

Um dies herauszufinden, werden 38 Thesen präsentiert, zur Auswahl stehen die Antwortmöglichkeiten "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen". Im Anschluss können die Thesen, die der Nutzerin oder dem Nutzer besonders wichtig sind, markiert werden – sie fallen bei der anschließenden Auswertung doppelt ins Gewicht.

Vor dieser Auswertung müssen noch diejenigen Parteien ausgewählt werden, mit denen die eigenen Standpunkte verglichen werden sollen. Danach zeigt der Wahl-O-Mat anhand von Prozentpunkten, mit welcher Partei die größten Übersteinstimmungen bestehen.

Über weitere Menüpunkte, zum Beispiel das "Tuning", können zudem die Stellungnahmen und Begründungen der Parteien zu den jeweiligen Thesen nachgelesen oder die eigene Auswahl bei den 38 Thesen und deren Gewichtung nachträglich angepasst werden. Im Menü finden sich auch die grundsätzlichen Standpunkte sowie Kurzvorstellungen der Parteien.

Wie entsteht der Wahl-O-Mat? Foto: Die Thesen, die im Wahl-O-Mat zur Landtagswahl NRW 2022 zu finden sind, werden anhand der jeweiligen Wahlprogramme der Parteien sowie ihrer programmatischen Aussagen gebildet. Für die Auswahl und Formulierung ist ein Team verantwortlich, das sich aus Jung- und Erstwählern, Politikwissenschaftlern, Statistikern, Pädagogen sowie weiteren Wissenschaftlern unterschiedlicher Bereiche und den Verantwortlichen der Bundeszentrale für politische Bildung zusammensetzt. Das Team trifft sich erstmals drei Monate vor der Wahl zu einem ersten Workshop. Dabei formuliert die redaktionelle Gruppe, das aus den Jung- und Erstwählern besteht, etwa 80 bis 100 Thesen. Die Experten und Verantwortlichen stehen dabei beratend zur Seite. Im Anschluss werden den Parteien diese Thesen zur Beantwortung zur Verfügung gestellt. Bei einem zweiten Workshop werden aus diesen beantworteten 80 bis 100 Thesen die 38 ausgewählt, die dann in den Wahl-O-Mat eingefügt werden. Im Anschluss folgt der Online-Start. ...

Wie kommt das Ergebnis zustande?

"Der Wahl-O-Mat berechnet die Übereinstimmung sowie die Nähe der Positionen der Nutzerinnen und Nutzer zu den Positionen der Parteien", heißt es dazu auf der Homepage der bpb. Dabei wird folgendes Punktesystem genutzt:

Exakte Übereinstimmung: zwei Punkte

Annäherung an die eigene Position bzw. "neutral": ein Punkt

Gegenteilige Position: kein Punkt

Überprungene Thesen fallen aus der Bewertung heraus und werden nicht beachtet

„ Der Wahl-O-Mat zeigt im Ergebnis an, welcher prozentuale Anteil der maximal möglichen Punktzahl für die Übereinstimmung mit einer Partei erreicht wurde. Die maximal mögliche Punktzahl kann je nach Anzahl der gewichteten und übersprungenen Thesen unterschiedlich sein. “ Homepage der bpb

Soll ich die Partei wählen, mit der ich die höchste Übereinstimmung besitze?

Das Ergebnis des Wahl-O-Mat ist als Wahlentscheidungshilfe und nicht als Empfehlung zu verstehen. Bei welcher Partei die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger am Ende ihr Kreuz auf dem Wahlschein machen, ist natürlich weiterhin eine individuelle Entscheidung. Laut bpb soll das Ergebnis viel mehr zum Anlass genommen werden, sich stärker mit den Parteien und ihren Standpunkten und Forderungen vertraut zu machen.

„ Der Wahl-O-Mat kann Ihnen nur erste Informationen zur Wahl und den Parteien geben. Bewerten Sie Ihr Wahl-O-Mat-Ergebnis daher nicht als Wahlempfehlung für eine Partei, sondern nehmen es als Startpunkt, um sich noch besser über die zur Wahl stehenden Parteien zu informieren. “ Homepage der bpb

Sind alle Parteien im Wahl-O-Mat zu finden?

Grundsätzlich sind alle zur NRW-Landtagswahl zugelassenen Parteien dazu eingeladen, die aufgestellten Thesen zu beantworten und sich zu beteiligen, doch: "Über die Teilnahme am Wahl-O-Mat entscheiden die Parteien selbst", heißt es dazu von der bpb.

Wahlswiper und Wahlkompass: Alternativen zum Wahl-O-Mat

Der Wahl-O-Mat ist nicht die einzige Anwendung seiner Art. Eine Alternative ist beispielsweise der Wahlswiper. Die Funktionsweise ist ähnlich: Den Nutzerinnen und Nutzern werden verschiedene politische Aussagen oder Thesen präsentiert, zu denen sie sich äußern sollen. Im Unterschied zum Wahl-O-Mat müssen diese beim Wahlswiper jedoch mit "ja" oder "nein" beantwortet werden, "vielleicht" gibt es nicht.

Außerdem veröffentlichen Politikwissenschaftler der Uni Münster in diesem Jahr wieder einen Wahlkompass. Auch diese Wahlentscheidungshilfe soll zeigen, welche Partei zu den Nutzerinnen und Nutzern am besten passt. Zugrunde gelegt wurden zentrale, in den jeweiligen Parteiprogrammen der Parteien getroffene Aussagen.

Bei der bpb erhalten Sie alle Infos zur Benutzung des Wahl-O-Mat. Weitere Informationen zur Wahl finden Sie zudem auf unserer Special-Seite zur Landtagswahl in NRW 2022.