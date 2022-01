Gasmarkt treibt Blüten: (neue) Kunden unerwünscht

Wem das Strom- oder Gasunternehmen die Belieferung aufkündigt, der sitzt zwar nicht im Kalten oder Dunklen, aber er fällt in die Grund- oder Ersatzversorgung. Der Anbieter, der am meisten Kunden im Netzgebiet versorgt, muss auch ihn beliefern. Nur: Auch in der Grundversorgung wird es für Neukunden oft richtig teuer: „Die Neukundenpreise in der Grundversorgung sind oft doppelt so hoch wie für die Bestandskunden – oder noch mehr“, sagt Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Veri­vox unserer Redaktion. Eine Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW belegt das.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie