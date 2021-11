Mehr Missbrauch und Cyber-Grooming im Lockdown

Per Smartphone gleich ins Kinderzimmer: Pädokriminelle suchen sich ihre Opfer in Online-Spielen, Chats und Netzwerken.

Stark angestiegen sind mit 53 Prozent auf 18 761 Fälle auch die Zahlen bei Missbrauchsabbildungen, also sogenannter Kinderpornografie. Und in der ersten Hälfte 2021 wurden laut dem geschäftsführenden Bundesinnenminister Horst Seehofer schon so viele dieser Fälle erfasst wie im gesamten Vorjahr.

„Die Zahl der Anrufe bei unserem ,Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch‘ haben in der Corona-Zeit deutlich zugenommen“, sagt auch Tanja von Bodelschwingh vom Verein N.I.N.A., dem Träger des bundesweit agierenden Hilfe-Telefons anlässlich des heutigen Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch. „Im Juni 2020 hatten wir 80 Prozent mehr Anrufe als noch im Januar 2020. Das war ein wirklicher Peak zum Ende des ersten Lockdowns.“

Übliche Kontrollstrukturen weggefallen

Während des Lockdowns seien die üblichen Kontrollstrukturen in Schule, Sportverein oder Kindergarten weitgehend weggefallen. „Dafür hatten wir mehr Anrufe von alarmierten Nachbarinnen oder Nachbarn, die etwas beobachtet oder gehört haben, und auch von Eltern, denen sich ihre Kinder am Ende des Lockdowns anvertraut haben“, so Tanja von Bodelschwingh. Inzwischen habe sich die Zahl der Anrufe auf einem Niveau von etwa 40 Prozent über Vor-Corona-Zeiten eingependelt.

Das Landeskriminalamt NRW und Kinderschützer gehen davon aus, dass auch das sogenannten Cyber-Grooming, also das gezielte Umgarnen und Kontaktieren von Kindern im Netz mit sexuellen Zielen, „sehr deutlich zugenommen“ hat in Zeiten, in denen Kinder vermehrt am Handy oder Laptop unterwegs waren statt in Schule oder Verein.

„ Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. “ Yvonne Leven von der Präventionsstelle des LKA

Die Fälle des „Einwirkens auf Kinder“ mit sexueller Absicht, worunter auch das Cyber-Grooming fällt, sind laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik von 3264 Fällen im Jahr 2019 auf 3839 Fälle im vergangene Jahr angestiegen. Und: „Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein“, sagt Yvonne Leven von der Präventionsstelle des LKA.