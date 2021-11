Pädokriminelle kommen per Smartphone direkt ins Kinderzimmer

Kaum online, schon ist das erste unangenehme Angebot da. So geht es Benjamin Gorgs und seinen Kollegen vom NRW-Landeskriminalamt in Düsseldorf (LKA), wenn sie im Internet auf Streife gehen – nicht unter ihren echten ­Namen, sondern etwa als „Süße_Maus13“.

Erschreckende Bilder und Worte, die nicht vergessen werden: Auch virtueller Missbrauch hinterlässt reale Verletzungen in Kinderseelen.

„Es dauert nur Minuten, bis die Kollegen sehr eindeutig sexuell angesprochen werden“, sagt Yvonne Leven von der Präventionsdienststelle beim LKA. Cyber-Grooming nennt sich diese gezielte Anbahnung sexueller Kontakte zu Kindern über das Internet. Schon der Versuch ist strafbar.

Was passiert beim Cyber-Grooming?

Die Täter kommen dorthin, wo sich die Kinder sicher fühlen, die Eltern sie sicher wähnen: ins Kinderzimmer. Nicht durch die Tür, sondern ins Online-Spiel, in den Chat oder soziale Netzwerke. Sie kommen virtuell, aber die Gefahr ist real – ebenso wie das Leid der Opfer, die sie zu sexuellen Gesprächen, Handlungen, Fotos, Videos, zum Teil auch zu Treffen in der realen Welt überreden. „Du hast doch mitgemacht“, reden viele Täter ihren Opfern ein, wie Leven berichtet. Sie drohen, üben Druck aus. Aus dem als angeblicher „Vertrauensbeweis“ verschickten Nacktfoto wird ein perfides Druckmittel, mit dem weitere Bilder, Videos oder gar Treffen erpresst werden.

Wie können Eltern ihre Kinder schützen?

Vertrauen ist wichtig. „Reden Sie mit Ihren Kindern darüber, wo sie im Internet unterwegs sind“, rät Leven. Es sei wichtig, sich die Seiten selbst einmal anzuschauen, auch einmal gemeinsam online zu spielen. Denn selbst eigentlich harmlose Spiele könnten über ihre Chat-Funktion dem Täter die Tür öffnen. „Wenn ihr Kind in die Schule kommt, gehen sie den Schulweg doch auch mehrmals gemeinsam ab, weisen das Kind auf alle Gefahren hin“, sagt Leven. „Machen Sie Ihrem Kind klar, dass im Internet vieles anders ist, als es scheint“, sagt Tanja von Bodelschwingh vom „Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch“. „Der nette 14-Jährige aus Hamburg kann ein 45-Jähriger aus Bayern sein – oder der Nachbar.“

Wann sollten Eltern und Kinder misstrauisch werden?

Wenn neue Internet-Bekannte plötzlich für denselben Star schwärmen, die­selben Filme und Bücher ­mögen, dieselben Interessen haben. „Über die Profile der Kinder erlangen die Täter für sie wertvolle Informationen über Musikgeschmack oder Hobbys, mit denen sie Gemeinsamkeit vortäuschen“, warnt Leven. Also: „Nicht so viel verraten in den Profilen.“ Auch im Internet sollte Privates privat bleiben – nur sichtbar für echte Freunde. Und die wissen es sowieso . . .

Wann sollten bei Kindern die Alarmglocken schrillen?

Bei Sätzen wie „Das bleibt unser Geheimnis!“. „Wenn Euch der neue ,Freund‘ plötzlich in einen privaten Chatroom locken möchte“, sagt Leven. „Wenn er möchte, dass ihr die Webcam anschaltet. Wenn er Fotos oder Videos verlangt. Wenn er Geschenke anbietet, für die er aber Deine echte Adresse braucht . . . Wenn er auf ein reales Treffen drängt.“

Wie soll man bei Cyber-Grooming reagieren?

Den Chat abbrechen – und sichern. Username des Täters, Texte des Chats, Datum. Uhrzeit. „Und unbedingt eine Vertrauensperson ansprechen: die Eltern, eine Lehrerin, einen guten Freund“, sagt Leven. „Und dann Anzeige bei der Polizei erstatten – auf der Wache oder im Internet.“ Ganz wichtig: „Eltern sollten den Kindern keine Vorwürfe machen“, sagt Leven. „Kinder sind in solchen Fällen nie schuld!“ Das ist der Polizistin wichtig. Scham spielt den Tätern in die Hände. Ähnlich sagt es Tanja von Bodelschwingh vom Hilfe-Telefon. „Nehmen Sie alle Vorwürfe zurück, die in Ihrem Kopf aufsteigen mögen“, rät sie. „Loben Sie Ihr Kind für seine Offenheit und sein Vertrauen. Strahlen Sie Gelassenheit aus, auch wenn Sie gewiss nicht gelassen sind.“

Wer sind die Täter?

„Männer“, sagt Leven. Männer jeden Alters, die sich aber gerne als gleichaltrige Mädchen und Jungen ausgeben.

Wie kann man konkret vorbeugen?

„Kinder sollten neutrale Usernamen wählen, die nichts verraten“, rät Leven, also keinesfalls „Süße_Maus13“ oder Kombinationen aus Vorname und Geburtsjahr. Profil und Profilbild sollten möglichst wenig preisgeben.

Wie schwer sind die Folgen für die Opfer?

„Das ist höchst unterschiedlich“, sagt Tanja von Bodelschwingh. Es hänge davon ab, wie gravierend die Tat war, wie lange sich der Missbrauch hinzog, ob es zu Treffen in der Realität kam und davon, ob Fotos im Spiel seien. „Sind Fotos im Netz unterwegs, dann endet für Betroffene der Missbrauch selbst dann nicht, wenn die Täterpersonen gefasst sind“, sagt sie, „die Bilder sind ja noch immer da draußen.“

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch: 0800 2255530

Bei der Landesanstalt für Medien NRW gibt es einen Unterrichtsfilm: www.medienanstalt-nrw.de/medienorientierung/cybergrooming.html