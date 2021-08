121 Corona-Infizierte aktuell in Münster

Wenig Veränderungen bei der Corona-Lage in Münster: Am Freitag hat die Stadt neun Neuinfektionen und zehn Gesundmeldungen bestätigt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich nur unwesentlich verändert.

Am Freitag wurden in Münster neun Corona-Neuinfektionen bestätigt.

Die Corona-Lage in Münster hat sich am Freitag kaum verändert. Nach Angaben der Stadt wurden neun bestätigte Neuinfektionen und zehn Gesundmeldungen registriert. Aktuell sind 121 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am vergangenen Freitag waren es 107.

8459 Corona-Fälle wurden seit Beginn der Pandemie bislang in Münster bestätigt. 8216 Menschen sind mittlerweile wieder genesen. Unverändert 122 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

Inzidenz liegt bei 20,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 20,3 (-0,3). In den Krankenhäusern im Stadtgebiet werden aktuell fünf Covid-19-Patienten behandelt