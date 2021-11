14. Jobmesse in Münster: Arbeitgeber treffen auf potenzielle Bewerber

Nach einer corona-bedingten Pause war es am Wochenende wieder so weit: Die Jobmesse lockte Unternehmen und Jobinteressierte in die Halle Münsterland. Der Zuspruch war groß.

Julian und Tobias Weller aus Everswinkel sind mit genauen Vorstellungen in die Halle Münsterland in Münster gekommen. Während Julian gerne Landschaftsgärtner werden möchte, interessiert sich sein Bruder für die medizinischen Berufe. Nach einem ersten Rundgang haben beide neben den vielen Broschüren und Infomaterialien bereits interessante Arbeitgeber gefunden, wollen sich aber noch alles offenhalten. Die Wellers steuern auf das Ende ihrer Schulkarriere hin. Eine Jobmesse, wie sie am Wochenende in Münster stattfand, sei bei der zukünftigen beruflichen Ausrichtung „sehr wichtig“, weil erste Kontakte geknüpft und Fragen gestellt werden könnten.

80 Arbeitgeber aus verschiedenen Branchen

Zur 14. Auflage in Münster kamen mehr als 80 Arbeitgeber aus den verschiedensten Branchen. Der Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Barlag, Stefan Süß, eröffnete zusammen mit Marc Arne Schümann, Verlagsleiter der Unternehmensgruppe Aschendorff (offizieller Medienpartner), die Veranstaltung. Süß betonte: „Gerade in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass der digitale Kontakt die persönliche Beratung nicht ersetzen kann.“ Ähnliches schildert Thomas Zimmermann am Stand der Bundeswehr: „Besonders junge Menschen haben manchmal eine Scheu, Kontakte zu knüpfen und Fragen zu stellen. Die können wir ihnen hier gut nehmen.“ Beeinflusst von der Corona-Pandemie würde der Sicherheit am Arbeitsplatz neuen Wert beigemessen werden, sagt Zimmermann. Felix Kopsieker, Barlag-Pressesprecher ergänzt: „Viele haben die Erfahrungen von Kurzarbeit und Kündigungen bekommen, in der Öffentlichkeit ist der Wert von Sicherheit und Stabilität in der Arbeitswelt noch einmal stark gestiegen.“

Großer Fachkräftemangel

Das merkt auch Carsten Bente vom Stand der Bundespolizei, der neben dem klassischen Wach- und Wechseldienst eine große Bandbreite mit Berufen wie etwa aus dem IT-Bereich vorstellte. Die Resonanz, so berichtet es auch Alexa Behrens vom Bildungszentrum der Handwerkskammer sei sehr gut, der Bedarf nach persönlichen Gesprächen steige. Angesichts großen Fachkräftemangels, der sich durch die gesamte Handwerkerbranche ziehe möchte sie Interesse wecken, über die Vielfalt der zahlreichen Berufe informieren und Weiterbildungsmöglichkeiten aufzeigen: „Neben dem anhaltenden Trend der Akademisierung haben wir damit zu kämpfen, dass viele Menschen sich nicht bewusst sind, dass das Handwerk über 100 mögliche Ausbildungsberufe bietet.“

Einen hohen Bedarf haben bekanntlich auch die Pflegeberufe, unter anderem die AWO und das Universitätsklinikum Münster waren mit Ständen vertreten. Hedwig Jeiler aus der Pflegedienstleitung des UKM warb bei ihren Interessierten besonders mit den Trainee-Programmen in Bereichen der Kinderklinik, Intensiv oder Onkologie. Für sie ist eine Live-Messe auch deswegen wichtig, weil „man aus der Praxis plaudern kann.“ Dabei würden ganz andere Gespräche bei den jungen Menschen entstehen als im digitalen Raum.