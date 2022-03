1518 Wohnungen 2021 in Münster fertiggestellt

Neuer Wohnraum für Münster: Laut einer städtischen Pressemitteilung wurden im vergangenen Jahr in Münster 1518 neue oder umgebaute Wohnungen fertiggestellt. Das sind mehr als der Mittelwert von 1484 Wohnungen, der sich ergibt, wenn die vergangenen 20 Jahre betrachtet werden (2001 bis 2020). Für 3324 neue Wohnungen wurden nach Angaben der Stadt im vergangenen Jahr Baugenehmigungen ausgestellt.

Der Blick in die Baustatistik zeigt, dass 244 der fertiggestellten Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und 1274 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstanden sind. Überwiegend handelt es sich laut der Mitteilung um Wohnungen mit zwei oder drei Räumen (61,4 Prozent).

Fast die Hälfte der Wohnungen im Stadtbezirk Mitte

45,8 Prozent der fertiggestellten Wohnungen befinden sich im Stadtbezirk Mitte. 823 Wohnungen wurden in den Außenbezirken gebaut. Sie verteilen sich auf die Stadtbezirke Südost (19 Prozent), West (17,1 Prozent), Hiltrup (10,8 Prozent), Ost (4,1 Prozent) und Nord (3,2 Prozent).

Eine enorme Welle von Fertigstellungen kündigt sich nach Angaben der Stadt für die nächsten Jahre an: Der sogenannte Bauüberhang, der Wohnungen erfasst, die bereits genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt wurden, erreichte mit 4757 Wohnungen am Ende des vergangenen Jahres einen neuen Rekordwert. Besonders für das neue York-Quartier am Albersloher Weg und für den Bereich am Johann-Krane-Weg wurden im vergangenen Jahr Neubauvorhaben mit vielen Wohnungen genehmigt.

111 Wohnungen wurden abgerissen

1366 der Wohnungen, die sich aktuell im Bauüberhang befinden, sind im letzten Bauabschnitt. Sie werden noch in diesem Jahr fertiggestellt. Dem Bauüberhang standen Ende vergangenen Jahres 111 Wohnungen gegenüber, deren Abbruch erfasst worden war.