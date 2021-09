18-Jähriger rast mit dem Auto durch Münster

Es war, als würde der 18-jährige Mann ein Autorennen gegen sich selbst fahren. Polizeibeamte stoppten den Mann in Münster, nachdem er über eine Kreuzung gedriftet und viel zu schnell davongerast war.

Polizisten haben Samstagnacht um 3.50 Uhr an der Kreuzung Hammer Straße/Bundesstraße 51 einen Raser nach einem mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen gegen sich selbst gestoppt.

Die Beamten standen laut einer Pressemitteilug an der Kreuzung Hammer Straße/Am Berg Fiedel, als der 18-Jährige mit seinem Auto mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Hammer Straße abbog. Das Auto driftete nach Polizeiangaben mit quietschenden Reifen in der Kreuzung. "Nach dem Abbiegen beschleunigte der Münsteraner innerhalb kurzer Zeit auf eine offensichtliche hohe Geschwindigkeit und raste in der Mitte der beiden Fahrstreifen davon", teilt die Polizei mit.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und beschleunigten auf 120 Stundenkilometer, um den "Rennfahrer" einzuholen. In Höhe B51 konnte der 18-Jährige gestoppt werden. Sie untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt und beschlagnahmten sein Auto und Führerschein. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.