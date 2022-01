194.500 Menschen in Münster bereits geboostert

Die Impfkampagne hat auch in Münster etwas an Fahrt verloren. Dennoch sind bereits etwa 194.500 Münsteranerinnen und Münsteraner geboostert. Eine wichtige Zahl angesichts stark steigender Infektionszahlen in der Stadt.

Fast 20.000 bestätigte Infektionsfälle seit Februar 2020, davon aber allein 4200 registrierte Ansteckungen in den vergangenen 19 Tagen: Die Zahl der münsterischen Corona-Infizierten ist mit der Ausbreitung der Virusvariante Omikron wie erwartet rasant gestiegen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Auf das "Frühwarnsystem" Bürgertestungen verwies in der Sitzung des Corona-Krisenstabs am Mittwochmorgen auch Dr. Norbert Schulze Kalthoff. "Aktuell werden täglich rund 22.000 Testungen von asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern im Stadtgebiet durchgeführt – hier verzeichnen wir eine Positivenrate von bereits 0,9 Prozent und damit eine Verdoppelung in wenigen Wochen", so der Leiter des Gesundheitsamtes.

Corona-Ausbruch im "Handorfer Hof"

"In den Hospitalisierungsraten macht sich das Mehr an Infektionen derzeit zwar noch nicht bemerkbar – doch deutlich steigende Omikron-Zahlen bedeuten statistisch mehr Covid-Erkrankungen. Infektionsausbrüche werden nun auch in verschiedenen Einrichtungen registriert", heißt es in der Pressemitteilung. So haben sich beispielsweise im "Handorfer Hof" 16 Bewohner sowie drei Mitarbeiter infiziert. "Hier sehen wir, dass die Impfung bislang wirkt", so Schulze Kalthoff zu den aktuell milden Krankheitsverläufen bei den geimpften Betroffenen.

Insgesamt erfolgten bislang schon mehr als 194.500 Boosterimpfungen in Münster – das sind rund 65 Prozent der Münsteraner ab fünf Jahren. Über eine als "vollständig" geltende Impfung verfügen bereits mehr als 270.000 Menschen und damit über 90 Prozent. "Die Impfbereitschaft ist seit einigen Wochen zwar gesunken, hält aber immer noch ein stabiles Niveau", teilt die Stadt mit.

Bis zu 5000 Impfungen pro Woche im Jovel in Münster

Bis zu 5000 Impfungen erfolgen Woche für Woche in der städtischen Impfstelle Jovel. "Vor allem die Über-60-Jährigen sollten so rasch wie möglich die Angebote zur Auffrischungsimpfung nutzen, da das Boostern einen großen gesundheitlichen Schutz ermöglicht", so Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer in der Mitteilung.

Er ist zudem davon überzeugt, dass sich noch mehr Personen impfen lassen würden, wenn das Land mehr Dosen des Impfstoffs Biontech zuteilen würde. Mit einer Aufstockung sei jedoch zu rechnen, "sodass wir die Impfkampagne dann auch bei den Unter-30-Jährigen bald wieder deutlich anziehen können."