20 Jahre – 25 Geburtstagskonzerte

Das Salonorchester Münster eröffnet den Reigen der Jubiläumsveranstaltungen in der Friedenskapelle mit seinem Neujahrskonzert am 7. und 8. Januar.

Vor rund 20 Jahren öffnete die Friedenskapelle ihre Pforten für die Kultur. Der Gründer Egbert Snoek schuf damit einen vielseitigen Konzert- und Veranstaltungsort, der sich mittlerweile zu einer wirkungsvollen und beliebten Kulturstätte entwickelt hat.

Dieser runde Geburtstag wird im kommenden Frühjahr in mehr als 20 Konzerten gefeiert. „Wir haben Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die uns schon viele Jahre begleiten, wagen aber auch wieder Neues und Unbekanntes“, so der künstlerische Leiter Tim Eber­hardt, der mittlerweile seit 13 Jahren die Konzerte organisiert, in einer Pressemitteilung. Das Motto des Geburtstags: „Alles ist Musik!“ So vielfältig wie die Musik ist auch das Programm der Friedenskapelle. Die Konzerte lassen sich nur selten in einzelne Schubladen stecken.

Salonorchester Münster eröffnet den Reigen

Der Januar und Februar können als Aperitif für den Jubiläumsmonat März verstanden werden. Das Neujahrskonzert mit dem Salonorchester Münster eröffnet den Reigen am 7. und 8. Januar. Es folgen Elbtonal Percussion mit ihrem neuen Programm „Hamburg“ am 3. Februar, der Zeichner und Illustrator Robert Nippoldt und das Green Light Ensemble mit einem Gatsby-Programm am 10. Februar sowie die ukrainische Pianistin Marina Baranova mit ihren „Bildern einer anderen Ausstellung“ am 12. Februar.

Konzerte, Comedy und Vorträge

Den Hauptgang gibt es im März mit einem fulminanten Programm-Menü: Sinnliche Klangerlebnisse im wohltuenden Gong-Bath (2. bis 5. März), A-cappella-Comedy mit Muttis Kinder (11. März), Café und Musik mit Herrn Rössler und seinem Tiffany Ensemble (12. März), das neue Chanson-Programm von Marie und Jean-Claude Séférian (17. März), zeitlose Kamellen von der Liedermacherin Sarah Lesch (18. März), seelenverwandte Musik aus Klarinette und Laute mit David Orlowsky und David Bergmüller (19. März), Synergien aus Klassik und afrikanischer Musik mit MoZuluArt (24. März), ein virtuoses Pianokonzert mit der türkischen Pianistin AyseDeniz Gökcin mit dem Titel „Cinematic Patterns“ (25. März), die erfrischenden Zucchini Sistaz mit einem Tag am Meer (31. März), auch im gemischten Doppel mit Wildes Holz (1. April) und letztgenanntes Blockflöten-Ensemble mit ihren groben Schnitzern (2. April).

Abgerundet wird das Programm durch drei Fidolino-Kinderkonzerte mit Claudia Runde und ihrem Ensemble (12. Februar, 26. März und 7. Mai) sowie durch das Nachholkonzert mit dem Multi-Percussionisten Christoph Sietzen (13. Mai).

„The Garden of Happiness“

Am 17. Juni findet zudem der ursprünglich für 2022 geplante „The Garden of Happiness“ rund um die Friedenskapelle statt, eine Veranstaltung für die ganze Familie, die durch Kunst und Inspiration zu einem glücklichen und friedvollen Miteinander führt, heißt es in Pressemitteilung weiter.

Hinzu kommen die Adam-Riese-Show im Engelsaal des Atlantic-Hotels (5. März), die seit einem Jahr von der Friedenskapelle dort veranstaltet wird, einige Fremdveranstaltungen und -Konzerte sowie die Grenzgang-Reisereportagen, die regelmäßig in der Friedenskapelle stattfinden.

Karten für alle Konzerte sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Abonnements bieten die Möglichkeit, gleich mehrere Konzerte zu besuchen und dabei bis zu 20 Prozent des Ticketpreises zu sparen. Programmhefte werden kostenfrei verschickt und liegen an den bekannten Auslagestellen aus.

Tickets gibt es online unter www.friedenskapelle.ms oder in den an das Reservix-Ticketsystem angeschlossenen Vorverkaufsstellen, darunter der WN-Ticketshop am Picassoplatz.