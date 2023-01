20 Jahre Jugendkirche in Münster

Sofas im Chorraum, Tanzen unter der Orgelbühne, Graffiti an der Kirchenmauer: Seit 20 Jahren ist die Jugendkirche Münster, früher Jugendkirche effata[!], ein Raum für junge Menschen in Münster. Thorsten Löhring, seit 2016 Mitarbeiter und seit 2022 Leiter der Jugendkirche, ist sich sicher, dass das Projekt eine Erfolgsgeschichte ist, tut sich aber schwer mit dem Begriff. „Woran mache ich Erfolg fest?“, fragt er – und gibt seine Antwort: „Für mich ist die Jugendkirche erfolgreich, wenn sich junge Menschen hier einbringen und gestalten können.“

Party im Kirchenraum

Mit eben diesem Ziel wurde sie laut einer Pressemitteilung des Bistums im Dezember 2002 als Einrichtung des katholischen Stadtdekanats gegründet. „Zwei Jahre lang waren wir zuvor in den Pfarreien in Münster unterwegs, um das Konzept vorzustellen und um Ängste zu zerstreuen“, erinnert sich Markus Kortewille, damals Mitte 20 und ehrenamtlicher Mitarbeiter des in jener Zeit so betitelten „Leuchtturmprojektes“. Es gab Ängste, dass die Jugendkirche die ohnehin wenigen aktiven jungen Menschen aus den Pfarreien abzieht. „Es ging letztlich auch um den Mut, Jugendlichen zuzutrauen, dass sie sich einen Kirchenraum selbst aneignen können“, sagt Kortewille. Der Eröffnungsgottesdienst sorgte für Aufsehen: buntes, bewegliches Licht, damals noch eine Rarität, Breakdancer, die das Gloria tanzten, später eine Party im Kirchenraum. „Es hat funktioniert und zwar in einem sehr würdevollen Rahmen“, bewegen Kortewille die Erinnerungen noch heute.

2019 kam der Umbruch

2014 dann der große Umbau. „Bis dahin mussten in der St.-Martini-Kirche für jede Veranstaltung Scheinwerfer, Leinwände und Musikequipment aufgebaut werden“, erklärt der damalige Ehrenamtliche. Mit dem Umbau wechselte auch die Trägerschaft vom Stadtdekanat hin zum Bistum, genauer zur Hauptabteilung Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

2019 schlug das Team ein neues Kapitel auf – Zeit für einen Relaunch, um den Bedürfnissen einer sich immer wieder verändernden Jugendkultur gerecht zu werden, schreibt das Bistum. Statt der vorherigen Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen entschieden die Verantwortlichen, künftig den Fokus auf Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren zu legen. „15- und 30-Jährige fallen beide unter ‚junge Menschen‘, aber es ist trotzdem ein riesiger Unterschied“, so Löhring.

Bestehende Formate auf dem Prüfstand

Begleitet vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum, habe die Jugendkirche Münster ein neues Konzept entwickelt. Bestehende Formate seien auf den Prüfstand gestellt worden, so das Bistum. „Einmal im Monat finde das Jugendkirchen-Forum statt, wozu alle Ehrenamtlichen und Engagierten eingeladen sind. „Natürlich kommen nicht immer alle“, sagt Löhring, der auch erst lernen musste, dass Jugendliche eher unverbindlich Zu- und Absagen geben. Das Forum beginnt jedes Mal mit einer offenen Ideensuche. „Diese große Freiheit schützt am Ende vor dem Altwerden der Jugendkirche“, ist Löhring überzeugt, auch wenn das flexible Arbeiten die Hauptamtlichen immer wieder vor Herausforderungen stellt.

Die großen Massen wie in den ersten zehn Jahren, kommen nicht mehr in die Jugendkirche. Doch: „Wir dürfen nicht aufhören zu fragen, dann verpassen wir auch nicht den Anschluss, wenn sich die Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen wandeln“, so Löhring.