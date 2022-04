200 Ostermarschierer radeln für den Frieden

Gronau

Gekennzeichnet vom Krieg in der Ukraine, aber auch durch das Dauerbrenner-Thema Urananreicherung haben am Freitag in Gronau rund 200 Personen demonstriert. Der Ostermarsch in der Grenzstadt findet traditionell am Karfreitag statt – und in diesem Jahr mit mehr Zuspruch als zuvor.

Von Norbert Diekmann