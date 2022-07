215 Millionen Euro für soziale Aufgaben

Der LWL hat in 2021 rund 5,4 Milliarden Euro in Westfalen-Lippe ausgegeben.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat nach eigenen Angaben im Jahr 2021 rund 215 Millionen Euro (2020: 204 Millionen Euro) in Münster ausgegeben. Die Stadt Münster als LWL-Mitglied zahlte im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von rund 91,7 Millionen Euro (2020: 87,9 Millionen Euro) an den Kommunalverband.

Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stammt im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln. Das erklärten jetzt die in der LWL-Landschaftsversammlung vertretenen Abgeordneten aus Münster, Stefan Weber, Hendrik Grau, Ludger Steinmann und Harald Wölter.

Hohe Inflationsrate und Ukraine-Krieg

Die Corona-Krise habe der LWL bisher zwar gut überstanden, so die Abgeordneten weiter. Die hohe Inflationsrate und die Folgen aus dem Krieg in der Ukraine würden aber gerade die kommunalen Haushalte und damit auch den LWL in Zukunft belasten, weil die Ausgaben für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen oder Kinder und Jugendliche aus den Kriegsgebieten stiegen.

Im vergangenen Jahr unterstützte der LWL mit dem größten Teil seiner Ausgaben behinderte und pflegebedürftige Menschen. Insgesamt flossen 100,2 Millionen Euro in diese sozialen Aufgaben nach Münster. Das ambulant betreute Wohnen förderte der LWL bei 1819 (2020: 1726) Menschen in Münster, sodass diese alleine oder mit anderen in einer eigenen Wohnung leben konnten.

Integration in den Arbeitsmarkt

Zudem zahlte der LWL 2021 für 821 (2020: 826) Wohnheimplätze und 1161 (2020: 1118) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung. Ebenso investierte das LWL-Inklusionsamt unter anderem rund vier Millionen Euro (2020: 4,6 Millionen), um Menschen mit Behinderung ins Arbeitsleben zu integrieren. 3,1 Millionen Euro (2020: 2,6 Millionen) nahm der LWL in die Hand, damit 425 (2020: 335) behinderte Kinder zusammen mit ihren Altersgenossen ohne Behinderung eine Regel-Kindertageseinrichtung besuchen konnten. An Entschädigungsleistungen zahlte der LWL im vergangenen Jahr in Münster rund 3,6 Millionen Euro (2020: 3,6 Millionen Euro).