25-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs angeklagt

Prozess am Landgericht

Am Landgericht Münster hat der Prozess gegen einen 25-jährigen aus Münster begonnen

Am Montagmorgen begann am Landgericht Münster der Prozess gegen einen 25-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern.

MEHR ZUM THEMA Prozess vor dem Landgericht Offenbar kein Missbrauch: Gericht spricht 45-Jährigen frei

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, über mehrere Jahre ein zum ersten Tatzeitpunkt achtjähriges Mädchen teils schwer missbraucht zu haben. Der Mann aus Münster sei der Cousin des Stiefvaters des Mädchens und habe daher regelmäßig mit dem Opfer Kontakt gehabt.

Ausschluss der Öffentlichkeit

Siebenmal soll der Angeklagte das Mädchen zwischen Juni 2017 und Anfang vergangenen Jahres sexuell missbraucht haben. Auch den damals elfjährigen Cousin des Mädchens habe er in einem Fall sexuell missbraucht.

Nachdem am ersten Verhandlungstag die Anklageschrift verlesen worden war, beantragten Verteidigung und Nebenkläger für die Beweisaufnahme den Ausschluss der Öffentlichkeit, sagte Richter Henning Barton, Pressesprecher am Landgericht Münster. Der Angeklagte habe die Gelegenheit gehabt, sich selbst zu den Vorwürfen zu äußern, jedoch darauf verzichtet.

Das Verfahren wird am Freitag (24. Februar) und fünf weiteren anberaumten Terminen fortgesetzt.