25-Jährige schließt sich in Zimmer ein - Einbrecher brechen Tür auf

Einbruch am Deermannskamp: Eine 25-Jährige hat am Samstagabend Einbrecher in ihrem Haus bemerkt, die Polizei alarmiert und sich in einem Zimmer eingeschlossen. Doch die unbekannten Täter hebelten die Tür auf...

Eine 25-Jährige hat am Samstagabend Einbrecher in die Flucht geschlagen.

Als eine 25-Jährige am Samstagabend gegen 18.30 Uhr Einbrecher in ihrem Haus am Deermannskamp bemerkte, hat sie sich in einem Zimmer eingeschlossen und sofort die Polizei alarmiert. Die Münsteranerin hielt sich laut einer Mitteilung der Polizei im zweiten Obergeschoss auf, hörte in der unteren Etage eine Scheibe zerbrechen und anschließend Stimmen in den Räumen.

"Die 25-Jährige handelte vorbildlich, verhielt sich ruhig, verriegelte ihre Zimmertür und alarmierte die Polizei", heißt es in der Mitteilung. Noch während sie mit der Einsatzleitstelle der Polizei telefonierte, hebelten die Täter an ihrer Tür und öffneten diese gewaltsam. Die Münsteranerin schrie laut "Polizei" und schlug die Einbrecher so in die Flucht.

Einbrecher ergreifen die Flucht

Die Einbrecher verschwanden vermutlich über die Terrassentür durch den Garten des Hauses in unbekannte Richtung.

Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit von 16.10 Uhr bis 19.10 Uhr zwei Häuser weiter ebenfalls eingebrochen worden war. Dort hebelten die unbekannten Einbrecher die Terrassentür auf und kamen so in das Einfamilienhaus. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und flüchteten mit Goldschmuck.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.