2500 unterwegsbei CSD-Demo

„Mehr Toleranz in der Gesellschaft“ war die zentralem Forderung einer Demo quer durch Münsters Innenstadt. Rund 2500 Personen beteiligten sich daran.

„Münster ist bunt, laut und fröhlich“: Rund 2500 meist junge Leute beteiligten sich am Samstag am Christopher Street Day (CSD). Ab dem Mittag zog die Demo durch die Innenstadt, bei der Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz wurde „mehr Toleranz in der Gesellschaft“ eingefordert. Beratungsangebote sowie die Abschaffung des Transsexzellengesetzes und mehr Selbstbestimmung stehen auf der Agenda des Aktionsbündnisses. Dazu gehöre auch eine diskriminierungs- und kostenfreie medizinische Versorgung.