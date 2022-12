Verkehrsexperte: 29-Euro-Ticket nicht überstürzt einführen

Kritik an Plänen der Rathauskoalition

Der Geschäftsführer des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe, Joachim Künzel, hat sich gegen eine überstürzte Einführung eines 29-Euro-Tickets für den Nahverkehr im Münsterland oder nur in Münster ausgesprochen. „Ich empfehle dringend, mit einem solchen Ticket noch zu warten“, so Künzel am Dienstag auf der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Mobilität Münsterland (ZVM).