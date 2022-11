29-Euro-Ticket könnte etliche Millionen teurer werden

Mit einem 29-Euro-Ticket will die Rathauskoalition den Umstieg in den klimafreundlichen ÖPNV vorantreiben.

Mit sieben Millionen Euro will die Rathauskoalition in den kommenden vier Jahren ein 29-Euro-Ticket im Nahverkehr finanzieren. Nach Informationen unserer Zeitung dürfte dieser Betrag jedoch nicht ausreichen, um das von Vertretern von Grünen, SPD und Volt in dieser Woche als „Knüller“ angekündigte Projekt auf den Weg zu bringen.