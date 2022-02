2G-Kontrollen: Bändchen-Aktion in der Innenstadt endet

Mit einem bunten Bändchen am Handgelenk wurde der Zugang zu Geschäften und Gastronomie in Münster in den vergangenen Monaten vereinfacht. Doch nun fallen die aufwändigen 2G-Kontrollen weg - und damit auch die bunten Bändchen.

Mit einem bunten Bändchen am Handgelenk wurde das Einkaufen in Münstes Innenstadt trotz geltender 2G-Regel entspannter. Mehr als 400.000 Bändchen wurden laut einer städtischen Pressemitteilung in den vergangenen Monaten ausgegeben. Mit der Lockerung der bislang aufwändigen 2G-Kontrollen im Handel endet nun aber auch die innerstädtische Bändchenausgabe.

Besucherinnen und Besucher der Innenstadt konnten mit den kostenfreien Klebebändchen ihren Geimpft- oder Genesenenstatus nachweisen und erhielten so für 48 Stunden Zugang zu Geschäften und Restaurants. "In gemeinsamer Kraftanstrengung haben wir damit kurzfristig eine tolle Idee zu Gunsten aller Beteiligter und vor allem für unsere Gäste umgesetzt", sagt Bernadette Spinnen, Leiterin von Münster Marketing. Stadt und Initiative Starke Innenstadt (ISI) hatten die Aktion Anfang Dezember 2021 ins Leben gerufen.

85 Einzelhändler und Gastronomen beteiligt

Drehscheibe des Modells war die "Münster Information": Von hier aus wurden die Papierbändchen an die rund 85 beteiligten Einzelhändler und Gastronomen verteilt. Rund 2000 Bändchen täglich brachten allein die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in der Touristinformation im Historischen Rathaus an die Handgelenke.

Waren zufrieden mit der Bändchen-Aktion (v.l.): Sascha von Zabern und Andreas Weitkamp (ISI), Sven Schoppmann, Bernadette Spinnen und Diana Walbröl (Münster Marketing). Foto: Stadt Münster

Die Partner der Initiative ziehen eine positive Bilanz. Andreas Weitkamp, Sprecher der ISI und Kaufmann am Prinzipalmarkt, sagt: "Hier hat sich wieder einmal gezeigt, wie gut die City Münsters gemanagt wird und wie vertrauensvoll und eng alle Partner zusammenarbeiten. Innerhalb weniger Tage haben wir gemeinsam mit Münster Marketing und in Kooperation mit Krisenstab und Ordnungsamt das 2G-Bändchen in die Fläche gebracht. Tausende von Besucherinnen und Besuchern in unseren Läden, aber auch in der Gastronomie und in den Kultureinrichtungen haben es dankbar genutzt".

„ So geht Gastfreundschaft in unserer Stadt - und so einfach geht gutes Zentrenmanagement. “ Bernadette Spinnen

Bernadette Spinnen ist überzeugt: "So geht Gastfreundschaft in unserer Stadt - und so einfach geht gutes Zentrenmanagement. Wir alle wissen, dass Münster von Besuch und Gästen lebt. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohl und willkommen fühlen."