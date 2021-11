35-Jähriger schlägt Autoscheiben ein - direkt vor der JVA

Polizisten haben am Dienstagnachmittag an der Gartenstraße vor der Justizvollzugsanstalt (JVA) einen Autoaufbrecher auf frischer Tat festgenommen. Der 35-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Die Beamten beobachteten den polizeibekannten Mann dabei, wie er eine braune Aktentasche aus einem Renault holte und mit der Beute in Richtung Aakamp davon ging. Als die Polizisten ihn stoppen wollten, versuchte der 35-Jährige auf einem Fahrrad zu flüchten. Die Beamten hinderten ihn daran und überprüften ihn. Bei der Kontrolle ließ er dann ein Smartphone auf den Boden fallen. Ermittlungen ergaben, dass das Handy aus einem vor der JVA geparkten Ford stammt. Sowohl an dem Renault, als auch an dem Ford waren die Seitenscheiben eingeschlagen.

Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Er ist nach Angaben der Polizei bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Straftaten in Erscheinung getreten. Ein Richter folgte am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft und schickte den Dieb in Untersuchungshaft.