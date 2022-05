38.000 Euro mit den Fahrrad erradelt

Zieleinfahrt in Münster: Bei der 13. Rennfietsen Tour kamen am zurückliegenden Wochenende 38 000 Euro für einen guten Zweck zusammen.

Auf täglich rund 150 Kilometern Strecke sammelten die Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer bei der 13. Rennfietsen-Tour Münsterland 38 000 Euro Spenden für Kinder in Not. „Die Spendensumme ist überragend – nach einem erfolgreichen Wochenende und knapp 600 zurückgelegten Kilometern sind wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden“, freute sich Tourleiter Joachim Wechner am vergangenen Sonntag bei der Bekanntgabe der Spendensumme der Rennfietsen-Tour Münsterland 2022. Vom 26. bis 29. Mai waren täglich rund 40 Rennradfahrer und Rennradfahrerinnen in der Region unterwegs und „machten Kilometer“ für den guten Zweck. Mit jedem der gefahrenen Kilometer wurden Spenden für die beiden Hilfsorganisationen Stiftung Agapedia und roterkeil.net gesammelt, insgesamt 38 000 Euro.

Vier Tagestouren

Nachdem die Rennfietsen-Tour im vergangenen Jahr zum Teil virtuell und auf eigene Faust stattfinden musste, radelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun wieder gemeinschaftlich für den guten Zweck, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf vier Tagestouren führten die Tourguides sie in Kleingruppen durch das Münsterland. Der Leonardo-Campus in Münster war Start- und Zielort der Touren.

Joachim Wechner: „Auch wenn wir in diesem Jahr noch nicht zum ursprünglichen Format mit verschiedenen Etappen inklusive Übernachtungen zurückkehren konnten, haben alle Sportlerinnen und Sportler mit großer Motivation an den Tagestouren teilgenommen. Einige waren sogar an mehreren Tagen mit dabei. Die Spendensumme geht zu hundert Prozent an die beiden Hilfsorganisationen Stiftung Agapedia und roterkeil.net für Not leidende Kinder.“