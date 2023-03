40 Jahre Café Malik: Ein Kult-Lokal feiert Geburtstag

Eine absolute Seltenheit in der schnelllebigen Gastro-Szene: Das Café Malik ist seit 40 Jahren eine Institution der Stadt. Und sie ist eng verbunden mit einem Namen.

Gastronomie am Schlossplatz

Das Café Malik wurde vor 40 Jahren in Münster eröffnet.

Vor genau 40 Jahren, am 11. März 1983, eröffnete das Café Malik. Nach 26 Jahren an der Frauenstraße zog es 2009 ein paar Meter weiter an den Schlossplatz Ecke Bäckergasse.

Gegründet hat das Café Malik damals der Verein zur Förderung der Pressefreiheit, der Lesekultur und des Medienpluralismus. Bis heute unzertrennlich verbunden ist das Café mit dem Namen Maria Kraft.

Wieso das Malik Malik heißt

Als Studentin fing Maria Kraft einst im Malik an, wenig später übernahm sie es und leitete es viele Jahre lang – bis heute.

Seit 40 Jahren ist das Café Malik mit dem heutzutage ungewohnt breiten Angebot an Zeitungen und dem Fokus auf Kunstausstellungen ein Ort der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen.

Der Café-Name entstand zu Ehren der deutsch-jüdischen Lyrikerin Else-Lasker Schüler und ihrer Geschichte „Der Malik“ sowie zu Ehren des 1917 von Wieland Herzfelde, seinem Bruder John Heartfield und George Grosz gegründeten Malik-Verlags.