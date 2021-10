4000 kostenlose Warnwesten für Sicherheit im Verkehr 

Im vergangenen Jahr konnte die Verteilung der gelben Westen wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. In diesem Jahr werden Vertreterinnen und Vertreter der 25 Partner von "Sicher durch Münster" vom 2. bis 5. November (Dienstag bis Freitag) an verschiedenen Knotenpunkten rund 4000 Warnwesten und 1000 gelbe Einkaufstaschen kostenlos sowohl an Radfahrende als auch an Fußgängerinnen und Fußgänger verteilen – solange der Vorrat reicht.

Gerade im Herbst und Winter ist es laut städtischer Mitteilung wichtig, sich im Straßenverkehr so zu kleiden, dass Verkehrsteilnehmende schon von Weitem gut sichtbar sind. In heller oder reflektierender Kleidung werden Menschen im Dunkeln wesentlich besser und schneller wahrgenommen.

Auftakt der Westen-Aktion "Sicher durch Münster" ist am kommenden Dienstag, 2. November, ab 8 Uhr in der Promenade am Schlossplatz. Der Leiter des Ordnungsamtes, Norbert Vechtel, Bürgermeisterin Angela Stähler und Polizeipräsident Falk Schnabel verteilen die ersten gelben Westen.

Weitere Termine: