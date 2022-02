44-Jähriger soll eigene Tochter missbraucht haben

Der Vater eines elf Jahre alten Mädchens soll es im Jahr 2019 vier Mal sexuell bedrängt und missbraucht haben. Der 44 Jahre alte Münsteraner stritt diesen Vorwurf im Strafverfahren gegen ihn am Landgericht Münster am Mittwoch ab. Ansonsten wollte er weder zu seiner Person, noch zu den Vorwürfen im Detail etwas sagen.

Das Mädchen ist mittlerweile Jugendliche und Nebenklägerin gegen ihren Vater. Eine Anwältin vertrat sie beim kurzen Verfahrensauftakt, sie selbst erschien vorerst nicht.

„Sexuell motivierte Absicht“

In der Anklage der Staatsanwaltschaft heißt es, dass der Mann Situationen für Zudringlichkeiten und Missbrauch ausgenutzt habe, wenn er mit dem Kind alleine gewesen sei. Die Eltern leben demnach getrennt, die Tochter sei an jedem zweiten Wochenende bei dem Vater im Südviertel zu Besuch gewesen, wurde in der Verhandlung erklärt.

Er soll „in sexuell motivierter Absicht“, so lautet es in der Anklage, zwei Mal sein Genital gegen ihren Unterkörper gedrängt und zwei mal mit einem Finger in ihren Körper eingedrungen sein. Das Kind habe Schmerzen erlitten – dies habe der Mann bei seinen Übergriffen „billigend in Kauf genommen“.

Tochter und Mutter sollen aussagen

Die Anwältin des Mädchens erklärte, dass die Jugendliche zurzeit an einer Stabilisierungsgruppe teilnehme und nach Abschluss des Verfahrens eine Traumatherapie beginne. Ob die Übergriffe der ausschließliche Grund dafür sind, wurde nicht genannt. Am nächsten Verhandlungstag soll die Tochter selbst aussagen. Und auch ihre Mutter.