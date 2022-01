50 Corona-Patienten in Münster in Krankenhäusern

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Münster in Krankenhäusern behandelt werden müssen, steigt weiter. Auch Inzidenz und Zahl der aktuell Infizierten sind über das Wochenende gestiegen. Die Inzidenz liegt noch knapp unter dem NRW-Durchschnitt.

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 50 Corona-Patienten behandelt.

Die Corona-Infektionszahlen in Münster steigen weiter rasant an. Nach Angaben der Stadt ist aktuell 5444 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag (28. Januar) waren es 5272, am Montag der Vorwoche (24. Januar) lag die Zahl bei 4070.

Seit Freitag hat das Gesundheitsamt 939 Corona-Neuinfektionen und 767 Gesundmeldungen bestätigt. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (29. Januar): 432 Neuinfektionen und 351 Gesundmeldungen,

Sonntag (30. Januar): 165 Neuinfektionen und 184 Gesundmeldungen,

Montag (31. Januar): 342 Neuinfektionen und 232 Gesundmeldungen.

Inzidenz liegt noch knapp unter NRW-Schnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Wochenende weiter gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie bei 1198,5 (+6,0 im Vergleich zum Vortag). Seit Samstag liegt die Inzidenz über 1000. In ganz NRW ist die Inzidenz nach Angaben des RKI in nur noch 16 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten dreistellig. Die landesweite Inzidenz hat das RKI am Montag mit 1212,9 angegeben.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 24.826 Corona-Fälle bestätigt. 19.234 Menschen gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle hat sich am Wochenende nicht verändert. 148 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

50 Corona-Patienten in Münster im Krankenhaus

In den Krankenhäusern im Stadtgebiet werden laut Homepage der Stadt aktuell 50 Covid-19-Patienten behandelt (Freitag: 47), acht davon auf Intensivstationen (Freitag: neun). Sechs Patienten müssen künstlich beatmet werden (Freitag: sechs).