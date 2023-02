50 Demonstranten unterstützen Forderungen von Wagenknecht und Schwarzer

Die Gruppe „Münsteraner für Friedenspolitik und Demokratie“ hat sich am Samstag auf dem Stubengassenplatz in Münster versammelt, um sich den Forderungen von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer nach einem Stopp der Waffenlieferungen in die Ukraine anzuschließen.

Nicht nur in Berlin gibt es heute eine Demonstration für Frieden: Etwa 50 Menschen nahmen an der Kundgebung in Münsters City teil. Thematisiert wurde vor allem das „Manifest für Frieden“, welches Schwarzer und Wagenknecht bereits am 10. Februar im Internet zur Abstimmung gestellt haben. Die Gruppe „Münsteraner für Friedenspolitik und Demokratie“ forderte vor Ort zur Unterschrift auf.