Ein halbes Jahrhundert als Chorleiter: Ein Leben für die Musik

Franz Josef Angenendt ist und bleibt Musiker – künftig aber am heimischen Klavier und an der Orgel.

Nach 48 Jahren verabschiedet sich Franz-Josef „Franco“ Angenendt als Chorleiter aus dem münsterischen Musikleben. Am Sonntag feierte er seinen 85. Geburtstag im St.-Paulus-Dom – zusammen mit den Fidelen Bierkutschern im Quartettverein „Rheingold“ gestaltete er das Pontifikalamt für die Freunde des Karnevals musikalisch mit.

„Die Weichen wurden schon ganz früh gestellt“, sagt Angenendt über den Beginn seiner musikalischen Karriere. Seine Mutter sei sehr musikalisch gewesen, er selber habe als Kind Lieder, die er in der Kirche gehört hatte, auf dem Klavier nachgespielt.

Polizeidienst und bis zu fünf Chöre gleichzeitig

In den Fünfzigerjahren kam er nach Münster, um Polizist zu werden. Nach einigen Jahren im Polizeichor habe ihn der Dirigent Franz Anfang dazu ermutigt, den Chorleiterschein zu machen. „Ich habe das vor mir hergeschoben, ich hatte ja nicht studiert, keine höhere Schule besucht.“ Schließlich habe er sich doch dazu durchgerungen, die Ausbildung zu machen. Den Polizeidienst und die Leitung mehrerer Chöre miteinander zu vereinbaren, war nicht einfach. „Das war schon kriminell. Ich hatte zwischenzeitlich an fünf Tagen in der Woche abends Chorprobe.“

Die schönste Zeit habe er mit dem Männerquartett „Hilaria“ erlebt, das er von 1976 bis zur Auflösung des Chores vor zehn Jahren leitete. „Das waren alles jovele Kerle!“ Er erinnert sich außerdem an ein Wohltätigkeitskonzert in Telgte mit dem dortigen Männergesangverein und dem 3. Luftwaffenmusikkorps unter Ottomar Fabry. „Das lief damals im Fernsehen, die Mitschnitte habe ich noch.“

Nicht nur schöne Erinnerungen

Aber Angenendt hat nicht nur schöne Erinnerungen. Gleich bei zwei sehr katholisch eingestellten Chören sei die Trennung von seiner Frau und das Ende einer späteren Beziehung Kündigungsgrund gewesen. „Dabei bin ich ja selber katholisch erzogen und gehe sonntags in die Kirche“, berichtet er schmunzelnd.

Die letzten Jahre seien für ihn anstrengend gewesen. Viele gute Stimmen seien altersbedingt weggefallen. In zehn Jahren habe es gerade einmal fünf oder sechs junge Neuzugänge gegeben. Die Haltung zum Singen, vor allem aber zum Vereinsleben habe sich geändert. Mit wenigen Sängern, die zudem nicht immer regelmäßig zu den Proben erschienen, gute Chorarbeit zu leisten, sei letztlich über seine Kräfte hinausgegangen. Eigentlich habe er noch zwei Jahre weitermachen wollen, um ein rundes Jubiläum feiern zu können.

Seine andere künstlerische Leidenschaft, das Orgelspiel, wird Franz-Josef Angenendt auch nach seiner Zeit als Chorleiter erhalten bleiben.