50 Münsteraner folgten dem Aufruf

Die Gruppe „Münsteraner für Friedenspolitik und Demokratie“ forderte bei einer Kundgebung an der Stubengasse, Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen.

„Aufstand für Frieden“: Am Samstagmittag versammelte sich die Gruppe „Münsteraner für Friedenspolitik und Demokratie“ zu einer Kundgebung an der Stubengasse. Rund 50 Menschen nahmen teil und unterstützten die Forderung von der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer, die Waffenlieferung an die Ukraine umgehend zu stoppen.

Die Rednerinnen und Redner der Gruppe zitierten vor allem aus dem „Manifest für Frieden“, welches auch vor Ort unterschrieben werden konnte. Das benannte Manifest stellten Wagenknecht und Schwarzer bereits am 12. Februar zur Abstimmung im Internet bereit. Mehr als 620 000 Menschen hätten der Forderung eines Stopps der Waffenlieferungen bereits zugestimmt, hieß es.

Bei der Kundgebung wurde auch die Ukraine-Politik von Außenministerin Annalena Baerbock stark kritisiert. Allgemein wurde die Forderung nach Verhandlungen anstelle von Waffenlieferungen geäußert. Dass Putin allerdings nicht bereit zu Verhandlungen sei, ist nach Auffassung der „Münsteraner für Friedenspolitik und Demokratie“ unglaubwürdig. Die Kundgebung wurde bewusst parallel zur umstrittenen Großkundgebung „Aufstand für Frieden“ angesetzt, die am Samstag in Berlin stattfand.