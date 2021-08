54-Jähriger wird versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen

Wegen versuchten Mordes und Brandstiftung muss sich seit Mittwoch eine 54-jährige Frau vor dem Landgericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, im vergangenen Oktober zwei Häuser in Brand gesetzt zu haben – in denen sich rund 20 Personen befunden haben sollen.

Wegen Brandstiftung in zwei Mehrfamilienhäusern im Handorfer Stadtteil Dorbaum verhandelt das Landgericht seit Mittwoch den Fall einer 54 Jahre alten Frau aus der dortigen Nachbarschaft. Sie soll laut Staatsanwaltschaft in der Nacht zum 12. Oktober 2020 Hausrat, der sich in den Kellern befand, angesteckt haben. Weil sich zur Tatzeit die meisten Bewohner – etwa 20, viele davon schlafend – in den Häusern befanden, lautet der Vorwurf auch auf versuchten Mord.