54 Menschen aus der Ukraine abgeholt

Zur Versorgung von Kriegsflüchtlingen an der ukrainisch-polnischen Grenze hat „Nima‘s“, ein Verein für Bildungsförderung und Flüchtlingshilfe aus Münster, in Kooperation mit „Tierglück Münster“ einen Reisebus und einen Lieferwagen mit Hygieneartikeln, Nahrungsmitteln und anderen dringend benötigten Utensilien auf den Weg geschickt.

Ein Emsdettener Reiseunternehmen stellte dem Verein laut Pressemitteilung den Reisebus unentgeltlich zur Verfügung. Nachdem die Spenden abgegeben waren, brachte der Hilfskonvoi 54 Flüchtlinge aus der Ukraine zurück nach Münster, wo sie in die Erstaufnahme-Einrichtung der Stadt gebracht wurden.

Spenden für weitere Transporte erbeten

Es war nicht der erste Hilfstransport, den der Verein „Nima‘s“ organisiert hatte. Bereits in den vergangenen Wochen hätten mehrere Lkw die ukrainische Grenze erreicht, heißt es in der Mitteilung. Vor Ort seien alle Vorbereitungen getroffen worden, um die Frauen, Kinder und Babys zu versorgen und unterzubringen.

„Trotz jahrelanger Erfahrung, den unser Verein in der Logistik und Ausführung von Hilfstransporten bereits hat, stellte uns dieser Einsatz vor besondere Herausforderungen, da wir bereits wussten, dass wir viele traumatisierte Menschen an Bord haben werden“, berichtete Dr. Tannaz Westerberg, Gründerin und Vorsitzende des Vereins. Die Zahnärztin hatte den Verein in Münster 2015 zur Bildungsförderung sozial benachteiligter Kinder und zur Flüchtlingshilfe gegründet.

Über ein Spendenportal sammelt der Verein Geld für die weiteren Transportkosten.