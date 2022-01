60-Jähriger beim Verpacken von Drogen festgenommen

Ermittlungserfolg für die Polizei: Beamte haben einen 60-jährigen Drogendealer festgenommen. In seiner Wohnung wurden unter anderem Heroin, Kokain und Tabletten gefunden.

Ermittlungserfolg: Polizisten haben am Dienstag in einer Wohnung in der Aaseestadt einen ehemaligen Dealer vom Bremer Platz festgenommen.

Bei umfangreichen Ermittlungen im Drogenmilieu des Bremer Platzes geriet der 60-Jährige laut einer Pressemitteilung der Polizei in den Fokus der Beamten. Der Münsteraner war den Polizisten schon aus vorangegangenen Jahren, in denen er im Bahnhofsumfeld agierte, bekannt. Dann verschwand er für mehrere Jahre von der Bildfläche. Aufgrund der neuen Ermittlungserkenntnisse erwirkten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 60-Jährigen.

Als die Beamten in die Wohnung eindrangen, war der Münsteraner gerade dabei, Betäubungsmittel zu wiegen und portionsweise zu verpacken. Die Polizisten stellten insgesamt 102 Gramm Heroin, 1600 Tabletten, kleinere Mengen Kokain und Haschisch und 8880 Euro Dealgeld bei dem 60-Jährigen sicher.

Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.