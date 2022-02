6200 Münsteraner aktuell mit Corona infiziert

Schnelltests liegen auf einem Tisch in einem Labor. In Münster sind aktuell 6200 Menschen nachweislich mit Corona infiziert.

Die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, hat in Münster über das Wochenende die Marke von 6000 überschritten. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 6200 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich infiziert.

Seit Freitag hat das Gesundheitsamt 1398 Corona-Neuinfektionen und 1022 Gesundmeldungen registriert, die sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage verteilen:

Samstag (5. Februar): 454 Neuinfektionen und 246 Gesundmeldungen,

Sonntag (6. Februar): 355 Neuinfektionen und 468 Gesundmeldungen,

Montag (7. Februar): 589 Neuinfektionen und 308 Gesundmeldungen.

Mehr als 28.500 Corona-Fälle in Münster

Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie ist damit auf 28.592 gestiegen. Davon gelten 22.240 Menschen mittlerweile als genesen. Weitere Todesfälle wurden seit Freitag nicht gemeldet. 152 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Die Zahl der Corona-Patienten in den münsterischen Krankenhäusern ist weiter hoch. Mit Stand Montagmittag werden 62 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt. Am Freitag waren es 64 - so viele wie noch nie seit Pandemie-Beginn. Neun Patienten müssen aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, sechs müssen künstlich beatmet werden. Die Zahlen haben sich im Vergleich zu Freitag nicht verändert.

Inzidenz wieder bei mehr als 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster seit Sonntag (6. Februar) wieder vierstellig. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Inzidenz am Montag bei 1062,3 (+48,1 im Vergleich zum Vortag). Am Freitag war die Inzidenz auf knapp 900 gesunken. Die NRW-Inzidenz liegt laut RKI derzeit bei 1444,3.