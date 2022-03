760 Krankenhaus-Beschäftigte sind in Quarantäne

Die Corona-Infiziertenzahl in Münster ist so hoch wie nie. Immer mehr Beschäftigte sind in Quarantäne, darunter 760 Mitarbeiter in Münsters Krankenhäusern. Die Lage spitzt sich zu.

Auch viele Krankenhaus-Mitarbeiter in Münster befinden sich aktuell in Quarantäne.

In Münsters Krankenhäusern spitzt sich die Coronalage weiter zu: 68 Patientinnen und Patienten müssen dort behandelt werden, acht auf Intensivstationen. Allerdings sind inzwischen 760 Krankenhaus-Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. „Die hohe Infiziertenzahl belastet die Häuser zunehmend“, beurteilt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer die Lage.

Der Pflegebereich ist mit 177 erkrankten und isolierten Beschäftigten zudem übermäßig belastet. Dabei handelt es sich um Mitarbeitende in den Einrichtungen und Diensten der Pflege, aber auch der Arztpraxen. Bei der Stadtverwaltung sind wegen Corona aktuell bis zu 400 Arbeitsplätze nicht besetzt. Bei den Stadtwerken sind so viele Busfahrer krank oder in Quarantäne, dass die Verstärkerbusse der Linie 5 sowie die Linien 12 und 13 nicht fahren können.

So viele Corona-Infizierte wie noch nie in Münster

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster hat am Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Mit Stand Mittwochmittag sind 7988 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind so viele wie nie zuvor seit Pandemie-Beginn. Es gibt aktuell 1634 Infizierte mehr als noch am vergangenen Mittwoch.

Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt in Münster 1204 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Zudem gab es 540 Gesundmeldungen. Bereits am Dienstag hatte es eine vierstellige Zahl von Neuinfektionen gegeben (1304). Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen gestiegen: Am vergangenen Mittwoch hat das Gesundheitsamt 963 neue Infektionen bestätigt.

„ Weitere Lockerungen müssen kommen, aber zwei bis vier Wochen später wären sie deutlich günstiger platziert. “ Wolfgang Heuer

Täglich vierstellige Neuinfektionen, eine binnen 14 Tagen mehr als verdoppelte Positivenrate in den Bürgerteststellen und zugleich nur marginale Zuwächse bei den Impfquoten: „Das ist eine insgesamt schlechte Entwicklung, die vor allem für besonders gefährdete Menschen ein sichtbares Risiko darstellt“, sagt Heuer mit Blick auf die anstehenden Lockerungen aller Corona-Maßnahmen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten den Wegfall der Maskenpflicht nicht mit einem Maskenverbot gleichsetzen. „Weitere Lockerungen müssen kommen, aber zwei bis vier Wochen später wären sie deutlich günstiger platziert“, sagt Heuer.

Trotz leicht sinkender Anzahl an Bürgertestungen ist die Positivenrate – also die Vergleichsmenge an entdeckten Infektionen bei symptomlosen Personen – auf über sechs Prozent hochgeschnellt (Anfang März: 2,8). Vor allem in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen ist die Inzidenz in den vergangenen zwei Wochen erheblich gestiegen. „In diesem Segment kann es sich um Folgen des Karnevalsgeschehens, aber auch der Lockerungen in Clubs und Diskotheken sowie einer allgemeinen Freizügigkeit im privaten Umgang handeln“, so Gesundheitsamtsleiter Dr. Norbert Schulze Kalthoff.

Inzidenz steigt in Münster auf fast 1500

Mit der steigenden Zahl der Neuinfektionen steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 1489,6 - im Vergleich zum Vortag ein Plus von 164,3. Wie auch die Zahl der aktuell Infizierten hat die Inzidenz mit Blick auf die Entwicklung seit Pandemie-Beginn einen neuen Höchststand erreicht. Am Mittwoch der Vorwoche hatte die Inzidenz noch bei 1244,3 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ab.