765 Münsteraner aktuell nachweislich mit Corona infiziert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Mittwoch im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken. Leicht gestiegen ist die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in der Stadt. Zudem hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.

In Münster hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Nach Angaben der Stadt ist eine 72-jährige Frau an Corona gestorben. Damit sind nun 139 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt 71 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie ist damit auf 13.502 gestiegen.

64 weitere Gesundmeldungen bestätigt

12.598 Menschen gelten mittlerweile als genesen - das sind 64 mehr als noch am Dienstag. Aktuell sind 765 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, sechs mehr als noch am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster ist am Dienstag deutlich gesunken. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 122,0 (-17,1 im Vergleich zum Vortag). Der niedrigste Wert in Nordrhein-Westfalen ist das allerdings nicht: In Mönchengladbach liegt die Inzidenz laut RKI bei 112,1.

30 Corona-Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 30 Covid-19-Patienten behandelt, das sind zwei weniger als noch am Dienstag. 14 Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden (Dienstag: 14), acht davon mit künstlicher Beatmung (Dienstag: sieben).